Kai Brünker Interview: Schlimme Erinnerungen, David gegen Goliath – vielleicht 08-Rückkehr

Die Gefühlswelt von Ex-Nullachter Kai Brünker und seiner Familie zu Weihnachten. Der Villinger hofft weiter auf Akteneinsicht. Warum er lange zuletzt mit Freddy Bruno sprach.
Drei Jahre ist es nun schon wieder her: In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2022 verschwindet Dirk Brünker in Villingen spurlos. Drei Monate später wird er tot in Donaueschingen aufgefunden. Für Sohn Kai und seine Familie ist der Fall weiterhin nicht abgeschlossen. Der frühere Nullacht-Torjäger spricht über seine wiederkehrenden Gefühle an diesem Weihnachtsfest, berichtet über sein vergangenes Halbjahr beim 1. FC Saarbrücken und verrät auch seine Zukunftspläne.