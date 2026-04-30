Kahlschlag im Schutzgebiet: Warum am Warenbach in Villingen Bäume weichen mussten

Im Landschaftsschutzgebiet Villingen-Süd wurden Bäume und Sträucher gefällt. Ein Anwohner spricht von „kriegsähnlicher Verwüstung“. Warum die Maßnahmen laut Stadt notwendig waren.
Der Warenbach plätschert leise vor sich hin, es riecht nach feuchtem Waldboden und die Bäume treiben die ersten Blätter aus – das Landschaftsschutzgebiet Villingen-Süd ist ein kleines Naturparadies. Das etwa 500 Hektar große Gebiet grenzt direkt an das Wohngebiet in der Villinger Südstadt an und liegt im Vogelschutzgebiet „Baar“. Auch das Warenbachtal gehört zu diesem geschützten Raum.