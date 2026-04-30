Kahlschlag im Schutzgebiet: Warum am Warenbach in Villingen Bäume weichen mussten

Im Landschaftsschutzgebiet Villingen-Süd wurden Bäume und Sträucher gefällt. Ein Anwohner spricht von „kriegsähnlicher Verwüstung“. Warum die Maßnahmen laut Stadt notwendig waren.

Der Warenbach plätschert leise vor sich hin, es riecht nach feuchtem Waldboden und die Bäume treiben die ersten Blätter aus – das Landschaftsschutzgebiet Villingen-Süd ist ein kleines Naturparadies. Das etwa 500 Hektar große Gebiet grenzt direkt an das Wohngebiet in der Villinger Südstadt an und liegt im Vogelschutzgebiet „Baar“. Auch das Warenbachtal gehört zu diesem geschützten Raum.

Doch die dortige Idylle wird gelegentlich nicht nur vom Biber durcheinander gebracht. Anwohnerin Danièle Goblet-Obert berichtet von „frevelhaften Rodungen“, die hier Anfang des Jahres stattgefunden haben sollen. Und mit dieser Ansicht ist sie nicht allein: „Die Stadt hat im Warenbachtal eine ‚kriegsähnliche Verwüstung‘ zurückgelassen“, sagt auch ein anderer Anwohner im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vor Ort sind die Arbeiten an mehreren Stellen sichtbar: Zum Teil sind ganze Bereiche im Warenbachtal abgeholzt worden, Bäume und Sträucher mussten weichen – obwohl die Verordnung des Landschaftsschutzgebiets festhält: „Insbesondere ist verboten Gehölze zu entfernen, zu zerstören oder zu verwüsten, das heißt über das pflegliche Maß hinaus zurückzuschneiden oder auszulichten.“ Die Anwohner fragen sich deshalb, ob der Umfang der Maßnahmen noch vom Schutzstatus gedeckt sind.

Zudem deutet vieles darauf hin, dass schweres Gerät im Einsatz war, das in der idyllischen Landschaft deutliche Fahrspuren hinterlassen hat, die auch noch Wochen nach den Arbeiten zu erkennen sind.

„(Die) Idylle würden wir gerne bewahren, für uns, den Biber und die gesamte Fauna und Flora, die dort heimisch ist“, betont Danièle Goblet-Obert. Auch wenn das Revier gelegentlich vom Menschen etwas „unterhalten“ werde, sei eine Kohabitation möglich. Der Erhalt des natürlichen Umfelds sei „mehr als erstrebenswert – ohne brachiale Rodung“, so die Anwohnerin. Zugleich hebt sie hervor, dass sie dankbar um die Maßnahmen zum Schutz vor dem Biber sei. Dieser habe im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass ihr Grundstück südlich und westlich von einem Wasserlauf umgeben war, was dazu geführt hat, dass sie und ihr Mann das Gefühl hatten, „auf einer Halbinsel zu leben“.

Weiden und alte Bäume aus Nabu-Sicht sehr wertvoll

Kritik kommt nicht nur aus der Nachbarschaft. Auch Thomas Schalk, Vorsitzender der Nabu-Kreisgruppe Schwarzwald-Baar, sieht keinen Grund für die Maßnahmen am Warenbach. „Die Weiden und Erlen und die anderen alten Bäume am Warenbach waren ökologisch sehr wertvoll“, erklärt er. „An Weiden leben über 100 Großschmetterlingsarten. Das sind fast zehn Prozent aller vorkommenden Arten. Weiden sind wichtig für viele Wildbienenarten, die Honigbiene und Schwebfliegen. Darin brüten Vögel.“

Zudem kritisiert er, dass auch in anderen Gebieten in und um VS immer wieder Bäume weichen müssen und die Stadt seit Jahren „rabiat“ gegen ihre Gehölze vorgehe.

Biber spielte eine entscheidende Rolle

Was also steckt hinter den Maßnahmen am Warenbach? Nach Angaben der Stadt spielte der Biber eine entscheidende Rolle. Wie Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, auf Anfrage mitteilt, wurden die „notwendigen Sicherungs- und Pflegemaßnahmen“ am Warenbach aufgrund stark zugenommener Biberaktivitäten sowie Beschwerden, Sorgen und Hinweisen aus der Bevölkerung von der Stadt beauftragt und durch die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) durchgeführt.

„Die außerhalb der Vogelbrut- und Aufzuchtzeit im Januar und Februar durchgeführten Maßnahmen dienten der Gefahrenabwehr, dem Hochwasserschutz sowie der Sicherstellung der Erreichbarkeit der parallel zum Warenbach verlaufenden Abwasserkanaltrasse“, so Falke. Auslöser seien die deutlich verstärkten Biberaktivitäten gewesen, die zu Rückstauwirkungen, erhöhten Wasserständen sowie einer zunehmenden Instabilität des Baumbestands geführt hatten, wodurch Bäume teils umstürzten.

Die Stadt erklärt, warum am Warenbach Bäume und Sträucher weichen mussten. Foto: Simone Neß

Gleichzeitig habe sich die Situation durch bereits bestehende Rückstau- und Abflussveränderungen verschärft. Unter diesen Bedingungen konnte das bisherige Konzept einer Auenlandschaft mit viel Totholz nicht weiterverfolgt werden, so Falke.

Unsere Empfehlung für Sie Schwenninger Moos So werden Bäume vor dem Biber geschützt Zum Schutz der öffentlichen Sicherheit beginnen im Schwenninger Moos gezielte Maßnahmen zur Sicherung von Bäumen entlang von Verkehrswegen.

Bei Hochwasser bestand zudem die Gefahr, dass größere Holzmengen in den Gewässerlauf gelangen. Laut Stadt könnte dieses Treibholz an Brücken hängen bleiben und Verstopfungen verursachen. In der Folge könnte sich das Wasser stauen und in angrenzende Wohngebiete sowie Kleingärten zurückdrücken – besonders bei gleichzeitiger Schneeschmelze und starken Regenfällen. Vor diesem Hintergrund sah die Stadt akuten Handlungsbedarf.

Maßnahmen dienten der Sicherheit

„Die durch die TDVS durchgeführten Arbeiten beschränkten sich ausschließlich auf sicherheitsrelevante und technisch notwendige Maßnahmen“, betont Falke. Dazu gehörten die Entnahme nicht mehr standsicherer Gefahrbäume sowie die Beseitigung querliegender Bäume aus der Fläche zur Vermeidung von Verklausungen im Hochwasserfall. Zudem wurden entlang der Abwasserkanaltrasse Gehölze entfernt, um deren dauerhafte Zugänglichkeit sicherzustellen.

Aus Sicherheitsgründen mussten am Warenbach Bäume und Sträucher gefällt werden. Foto: Simone Neß

Obwohl der Bereich in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, schließe der Schutzbereich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, zum Hochwasserschutz sowie zur Unterhaltung von Gewässern und Abwasseranlagen nicht aus, erklärt Falke. Das Landratsamt sei zudem im Vorfeld über die Durchführung der Arbeiten informiert worden.

Fahrspuren stellen laut Stadt kein Problem dar

Zum Einsatz kam unter anderem ein Rückezug – auch Vorwarder genannt – der mit Moorketten ausgerüstet war. Er hinterließ die noch immer sichtbaren Fahrspuren. „Diese stellen jedoch keine Beeinträchtigung des Schutzgebiets dar, da sich in einzelnen Fällen kurzfristig wassergefüllte Senken bilden können, die von Tieren als temporäre Kleinstlebensräume genutzt werden“, so die Pressesprecherin.

„Betreten verboten! Lebensgefahr“ heißt es auf dem Schild, das an der Laiblestraße in der Villinger Südstadt steht. Foto: Simone Neß

Tatsächlich gilt für den Bereich am Warenbach seit Mitte Juli 2018 ein Betretungsverbot. Hinweisschilder im Landschaftsschutzgebiet warnen dabei teils sogar vor Lebensgefahr. Grund sind möglich herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Das Betretungsverbot richte sich an die Allgemeinheit und diene dem Schutz des sensiblen Naturraums, so Falke abschließend.