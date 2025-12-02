Kahlschlag am Ufer: Warum am Neckar in Horb so viele Bäume gefällt wurden

Der massive Rückschnitt am Neckarufer entlang der L 398 sorgt bei einigen für Irritationen. Das Regierungspräsidium erklärt nun, warum der massive Eingriff notwendig war.
Die Pressemitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen vom 3. November kündigte lediglich „Gehölzpflegemaßnahmen“ am Neckar in Horb an. Kurzzeitige Sperrungen der L 398 sollten nötig werden, weil „abgestorbene Bäume, die aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden müssen“, entfernt würden. Die Arbeiten waren für den 5. bis 7. November geplant und sollten jeweils nur wenige Minuten Vollsperrung erfordern.