Preise auf neuem Höchststand: Wird Kaffee zum Luxusgut? Das sagen Röster im Kreis Freudenstadt

1 Der Preis für Kaffee steigt immer weiter an (Symbolbild) Foto: Aspi13 –­ stock.adobe.com

Rohkaffee wird auf dem Weltmarkt immer teurer. Unsere Redaktion hat bei Röstereien im Kreis Freudenstadt nachgefragt, was die Gründe dafür sind und ob auch die Verbraucher in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen.









Link kopiert



Ob am Morgen, nach dem Essen, zum Genuss oder als Wachmacher, für viele Deutsche gehört Kaffee einfach dazu. Doch der Kaffeepreis ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen und hat mittlerweile einen fast historischen Rekordwert erreicht. Wird das Lieblingsgetränk der Deutschen in Zukunft tatsächlich zum Luxusgut?