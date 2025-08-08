Kaffeemaschinen der Stadt Lahr: Andere Investitionen haben kein so sichtbares Preisschild

Über die teuren Kaffeemaschinen der Stadt Lahr schreibt unser Leser Martin Wehrle aus Lahr.
Ich glaube, die Frage ist nicht „Wer hat die Kaffeemaschine bestellt?“, sondern „Warum ist das keinem aufgefallen?“ und vor allem „Wo liegen andere Kosten unsichtbar begraben?“ Bei einer Kaffeemaschine, die öffentlich rumsteht und die 15 000 Euro kostet, ist es klar. Jeder kann kurz googeln, ob sie nicht vielleicht etwas für zu Hause wäre – und sie dann natürlich nicht kaufen, weil es das dem eigenen Geldbeutel nicht wert ist. Es gibt auch super Maschinen für 2000 Euro.