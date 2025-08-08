Kaffeemaschinen der Stadt Lahr: Andere Investitionen haben kein so sichtbares Preisschild

Ich glaube, die Frage ist nicht „Wer hat die Kaffeemaschine bestellt?“, sondern „Warum ist das keinem aufgefallen?“ und vor allem „Wo liegen andere Kosten unsichtbar begraben?“ Bei einer Kaffeemaschine, die öffentlich rumsteht und die 15 000 Euro kostet, ist es klar. Jeder kann kurz googeln, ob sie nicht vielleicht etwas für zu Hause wäre – und sie dann natürlich nicht kaufen, weil es das dem eigenen Geldbeutel nicht wert ist. Es gibt auch super Maschinen für 2000 Euro.

Aber erstens haben andere Investitionen kein so sichtbares Preisschild wie die Kaffeemaschine und gehen irgendwo völlig unsichtbar unter. Und zweitens bekommen die, die solche Dinge anschaffen, keinen Bonus, wenn sie mal eben bei 30 000 Euro Ausgaben 25 000 Euro einsparen. Das Budget ist da und wenn der Kaffee nicht schmeckt, kann man dem Mitarbeiter, der das angeschafft hat, keinen Vorwurf mehr machen – schließlich hat er das allerbeste und teuerste angeschafft. Der vermeidbare Ärger wiegt den nicht vorhandenen Bonus gefühlt auf.

Es ist also nicht die Schuld des Mitarbeiters, sondern ein grundlegender Management-Fehler der Herren Bürgermeister. Vielleicht sollte man aber hier einfach mal eine KI drüber laufen lassen, die jedes Angebot prüft und zur Neuvorlage bringt, wenn es überteuert erscheint und es Alternativen gibt. Denn die Anschaffung einer Kaffeemaschine ist ja nur ein kleiner Ausnahmeposten unter tausenden von Rechnungen. In der wirklichen Welt hilft da manchmal schon ein Suchvorgang mit Google-Gemini. Und für die gesparten 13 000 Euro bekäme man wirklich sehr viele gute Kaffeebohnen, ohne 50 Cent ins Kässle zu werfen. Das sollten die großzügig Beschenkten zumindest wissen, um ihnen keinen Bärendienst zu erweisen.

