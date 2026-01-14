Kaffee trifft Kultur: Landelins Garten in Ettenheimmünster weiht neue Café-Räume mit Konzert ein

Jahrelang stand die ehemalige Gärtnerei in Landelins Garten leer, bis die Pächter-Familie Treiber sie zu einem Café umbaute. Nun wurden die Räume eingeweiht.
Rund 40 sogenannte Sofa-Konzerte hat Matt Woosey im vergangenen Jahr als „Welttournee in der Ortenau“ im kleinen Kreise gegeben. Jetzt folgte ein weiteres im Ettenheimmünsterer Landelin-Garten. Dort hat nämlich die Familie Treiber als Pächter des ehemaligen, längst der Stadt gehörenden historischen Klostergeländes am Dorfrand das lange leerstehende Gebäude einer ehemaligen Gärtnerei mit viel Eigenarbeit zum Café renoviert und umgebaut.