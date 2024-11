Kätterlismarkt steht vor der Tür: Seelbachs „Katharina“ Christiane Faißt erzählt von ihren schönsten Momenten

Seit 2010 wählt die Gemeinde jedes Jahr eine „Katharina“ als Repräsentantin des Kätterlismarkts aus. Wer es ist, bleibt bis zum historischen Auftakt stets ein Geheimnis. Im vergangenen Jahr, nachdem sich lange keine Bewerberin fand, schlüpfte Christiane Faißt in die Rolle. Im Interview berichtet sie von ihren Erfahrungen im traditionellen rot-goldenen Kleid.

Frau Faißt, Sie sind seit dem Katharinenmarkt 2023 bis heute als Katharina Repräsentantin der Gemeinde. Wie haben Sie diese ganz besondere Zeit erlebt?

Lesen Sie auch

Schon seitdem Thomas Schäfer das Amt der Katharina eingeführt hat, habe ich mir gewünscht, meine Gemeinde vertreten zu dürfen. Letztes Jahr ist dann dieser Wunsch wahr geworden. Es war mir eine Ehre die „letzte Katharina“ zu sein, die Thomas Schäfer in seinem Amt als Bürgermeister miterlebt hat, und die „erste Katharina“ von unserem neuen Bürgermeister Michael Moser. Es hat mir Spaß gemacht, die „Katharina“ von Seelbach zu sein und als solche wahrgenommen und bewundert zu werden. Die Eröffnungsrede beim historischen Auftakt hat auch für ein paar Lacher gesorgt, was ich auch sehr schön fand, als ich erwähnt hatte, dass ich noch keinen Katharinenmarkt in meinem Leben ausgelassen habe, selbst als Baby eingepackt im Schneeanzug im Kinderwagen war ich dabei.

Gab es für Sie in ihrer Funktion ein besonderes oder überraschendes Erlebnis?

In der Zeit als Katharina habe ich viele besondere und schöne Erlebnisse gehabt. Es war schön zu sehen, wie sich die Kinder gefreut haben, wenn sie ein Foto mit mir machen durften. Ein sehr schönes Erlebnis war auch, dass sich so viele Freunde und Bekannte gefreut haben als verkündet wurde, dass ich die „Katharina“ bin. Meine Familie hat mich in meiner Amtszeit auch sehr stark unterstützt, sei es helfen beim Kostüm anziehen oder zu den Veranstaltungen fahren. Auch der Besuch in Zillebeke anlässlich des 40. Partnerschaftsjubiläums war ein besonderes Erlebnis, da dort viele Leute mit mir ein Bild machen wollten und gefragt haben, wen oder was ich darstelle. Natürlich war es auch schön, wenn manche Mütter und Väter zu ihren Kindern sagten, dass ich wie eine Prinzessin aussehe.

Unsere Empfehlung für Sie Nur ein größerer Zwischenfall So schön ist der Katharinenmarkt in Seelbach Der Katharinenmarkt hat am vergangenen Wochenende wieder Tausende Menschen nach Seelbach gelockt.

Zu welchen Gelegenheiten haben Sie die Gemeinde repräsentiert?

Über die Katharinenmarkttage 2023, bei der Verabschiedung von Thomas Schäfer, beim 40. Jubiläum der Partnerschaft mit Zillebeke, Glücksfee bei der Verlosung beim Dorffest, Burgfest auf der Burgruine Hohengeroldseck, bei der Eröffnung der Freilichtspiele und bei einem Besuch im Kindergarten durfte ich die Gemeinde repräsentieren.

Was hat Ihnen an Ihrem Amt die größte Freude bereitet?

In meinem Amt hat es mir große Freude bereitet, meine Gemeinde bei verschiedenen Veranstaltungen repräsentieren zu dürfen, sowie die strahlenden Kinderaugen zu sehen, wenn sie mit mir ein Foto machen durften oder eine Freikarte von mir geschenkt bekommen haben. Natürlich haben die Gespräche mit den Seelbachern auch große Freude bereitet oder die Fahrt nach Zillebeke anlässlich des 40. Jubiläums.

Auf was freuen Sie sich beim diesjährigen Katharinenmarkt?

Obwohl mich etwas Trauer begleitet, weil meine Amtszeit endet, freue ich mich darauf, entspannt mit meiner Familie und meinen Freunden den Katharinenmarkt zu genießen. Ich werde mir auch den Historischen Auftakt anschauen und gespannt sein, wer meine Nachfolgerin wird.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser Zeit mit?

Ich nehme sehr viele Erfahrungen mit, wie vor einer großen Menschenmenge zu reden und im Mittelpunkt zu stehen. Was es bedeutet ein Vorbild zu sein und an sich selbst zu glauben, verbunden mit mehr Selbstvertrauen.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin?

Ich wünsche meiner Nachfolgerin, dass sie wie ich eine schöne, aufregende und spannende Zeit als „Katharina“ erlebt, wie ich sie letztes Jahr erleben durfte. Außerdem auch viel Spaß, positives Feedback von den Mitmenschen und gutes Wetter bei den Veranstaltungen.