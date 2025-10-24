Kätterlismarkt, Musik, Reisebericht: Das ist in Seelbach bis Jahresende kulturell geboten

Bis Ende des Jahres gibt es in Seelbach im Rahmen der Kultur-Rendezvous einiges zu erleben. Höhepunkt ist natürlich der Katharinenmarkt.

Seit 2024 bereichert die Veranstaltungsreihe Kultur-Rendezvous das Seelbacher Veranstaltungsprogramm. Mit wechselnden Veranstaltungsthemen möchte die Gemeinde zeigen, wie lebendig und vielfältig Kultur vor Ort sein kann. Einmal im Monat wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – mal musikalisch, mal literarisch oder bebildert. Das Veranstaltungsangebot für die Monate Oktober bis Dezember 2025 bietet eine kulturelle Vielfalt und dient als Treffpunkt für alle, die Kultur erleben, entdecken und teilen möchten. Ein erfolgreicher Auftakt war am Wochenende bereits die Cleopha-Nacht mit Walter Holtfoth. Doch noch mehr ist geplant, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung informiert:

Leserunde: Am heutigen Freitag ab 19 Uhr lädt die Gemeinde unter dem Motto „Was liest du?“ in die Gemeindebücherei im Rathaus ein. Laut Mitteilung ist dies eine „offene Leserunde für alle interessierten Leserinnen und Leser zum Zuhören und Mitreden“.

Reisevortrag: Atemberaubende Landschaften, brodelnde Vulkane, donnernde Wasserfälle und das mystische Leuchten der Polarlichter: Marco und Verena Jörger stellen in einem bebilderten Reisevortrag am Freitag, 14. November, „Island – die Insel aus Feuer und Eis“ vor. Los geht’s um 19 Uhr im Haus am Alten Bantlehof. Eine Ausstellung mit eindrucksvollen Bildern in der Kultur- und Tourist-Info wird bereits am Mittwoch, 5. November, ab 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

Katharinenmarkt: Den 570. Kätterlismarkt integriert die Gemeinde ins Kulturprogramm. Eröffnet wird dieser mit dem historischen Auftakt am Samstag, 22. November. Im Mittelpunkt des Auftaktspiels steht das Geschehen in Seelbach im Jahr 1455. Rund um die Verleihung des Marktrechtes erzählt die Legende von 17 Gefangenen im Kerker der Burg Hohengeroldseck, die es galt zu befreien. Im Anschluss öffnen die zahlreichen und gemütlichen Buden und Lauben und laden zum Verweilen ein, heißt es. Im Anschluss verwandelt sich die Ortsmitte bis Montag, 24. November, erneut in ein buntes Marktgeschehen, das jährlich bis zu 20 000 Besucher anzieht. Zahlreiche Stände der Vereine, Organisationen und Händler schaffen ein unverwechselbares Flair, das Tradition und Geselligkeit verbindet, so die Gemeinde. Ein Höhepunkt ist der historische Umzug am Montag, bei dem die Schüler des Geroldsecker Bildungszentrums an die Verleihung des Marktrechts erinnern.

Weihnachtliche Stubete: Zur „weihnachtlichen Stubete“ mit Fidelius Waldvogel lädt die Gemeinde für Freitag, 5. Dezember, ein. Wem von den süßen Weihnachtsglocken die Ohren noch klingeln, der ist eingeladen zu einem unaufgeregten und gemütlichen Abend auf der warmen Ofenbank. Dort singt und erzählt Urgestein Fidelius Waldvogel alte und neue Lieder und Geschichten aus dem Schwarzwald, so die Gemeinde in der Ankündigung. Los geht es um 19 Uhr.

Tickets

Sowohl der Reisevortrag über Island als auch die weihnachtliche Stubete kosten Eintritt. Für den Vortrag sind an der Abendkasse zehn Euro zu erstatten, Karten für die Stubete kosten im Vorverkauf unter www.reservix.de 16,60 Euro, an der Abendkasse 18,80 Euro.