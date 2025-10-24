Kätterlismarkt, Musik, Reisebericht: Das ist in Seelbach bis Jahresende kulturell geboten

Bis Ende des Jahres gibt es in Seelbach im Rahmen der Kultur-Rendezvous einiges zu erleben. Höhepunkt ist natürlich der Katharinenmarkt.
Seit 2024 bereichert die Veranstaltungsreihe Kultur-Rendezvous das Seelbacher Veranstaltungsprogramm. Mit wechselnden Veranstaltungsthemen möchte die Gemeinde zeigen, wie lebendig und vielfältig Kultur vor Ort sein kann. Einmal im Monat wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – mal musikalisch, mal literarisch oder bebildert. Das Veranstaltungsangebot für die Monate Oktober bis Dezember 2025 bietet eine kulturelle Vielfalt und dient als Treffpunkt für alle, die Kultur erleben, entdecken und teilen möchten. Ein erfolgreicher Auftakt war am Wochenende bereits die Cleopha-Nacht mit Walter Holtfoth. Doch noch mehr ist geplant, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung informiert: