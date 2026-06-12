Kästner-Schule Donaueschingen: Diese Grundschule bekommt 30 Ukulelen – warum sie im Land eine Ausnahme ist

40 Schulen in Baden-Württemberg dürfen sich Kulturschule nennen. Die meisten davon profilieren sich mit dieser Anerkennung rund um die großen Städte, viele sind weiterführende oder Gemeinschaftsschulen. Dass sich ausgerechnet eine kleine Grundschule auf dem Land in diese exklusive Runde einreiht, ist eine Seltenheit. Nun hat die Erich-Kästner-Grundschule weiteren Rückenwind bekommen: Eine Spende von 30 Ukulelen soll den Kindern neue musikalische Wege eröffnen. „Es sind kleine und leichte Instrumente, die ohne großes Vorwissen erlernt werden können“, sagt Christine Thimm, Leiterin des Kulturteam der Schule und zeigt eine der Ukulelen in die Runde.

Erwecken gemeinsam das Projekt Klanghelden zum Leben (von links nach rechts): Ulrich Christ, Bürgerstiftung Donaueschingen, Rainer Frei, Emil-Frei-Stiftung Döggingen, Christine Thimm und Natalie Schmid-Sumser, Kulturschulteam, und Gabriele Lindemann, Rektorin. Foto: Nadja Varsani Jede der vier Saiten hat eine andere Farbe, analog wird es ein Unterrichtsheft geben, das mit den entsprechenden Farben arbeitet, erklärt sie. Die Ukulele sei leicht zu erlernen und ermögliche schon nach kurzer Zeit erste Erfolgserlebnisse. Dem Kollegium sei bei der Wahl des Instruments vor allem der niedrigschwellige Zugang zur Musik wichtig gewesen. Im gemeinsamen Musizieren entstünden Erfolgsmomente, die den Zusammenhalt in den Klassen stärkten und weit über den Musikunterricht hinaus wirkten. „Die Kinder erleben, dass sie gemeinsam etwas schaffen können“, so Rektorin Gabriele Lindemann.

30 Ukulelen warten auf ihren Einsatz in den dritten Klassenstufen der Erich-Kästner-Grundschule in Donaueschingen. Foto: Nadja Varsani

Davon profitiere das gesamte Schulleben. Dass die musikalische Bildung bei ihr einen Schwerpunkt einnimmt, merkt man schnell. „Hier muss jeder Musik unterrichten“, sagt Rektorin Gabriele Lindemann und lacht. Tatsächlich ist die Teilnahme an der Weiterbildung zum Ukulelen-Lehrer dann aber doch freiwillig.

16 Lehrer erlernen das Instrument

So haben sich 16 der 31 Lehrkräfte der Schule für die Ausbildung an der Ukulele angemeldet und werden nun zeitnah im Umgang mit dem Instrument geschult. Die Auszeichnung als Kulturschule bedeutet durchaus Aufwand, gibt Christine Thimm zu. So galt es im Rahmen der Bewerbung einen Kulturfahrplan zu erarbeiten und verschiedene Maßnahmen, die über das Schuljahr verteilt stattfinden, zu definieren.

Es gibt Kulturpausen und -montage

An der Erich-Kästner-Schule beinhaltet der Plan unter anderem Kulturpausen und monatliche Kulturmontage mit gemeinsamen Aktionen für alle Schüler. Das Programm ist für die Schulen mit einer jährlichen Förderung von 3100 Euro verbunden. Diese könne jedoch nur zu 30 Prozent in Material investiert werden, erklärt Christine Thimm. Möglich macht das Projekt Klanghelden daher nicht zuletzt die Unterstützung regionaler Förderer. Zwei Stiftungen steuerten jeweils 1000 Euro bei.

Vorbildliches Engagement: Gabriele Lindemann, Rektorin der Erich-Kästner-Schule in Donaueschingen, zeigt stolz die Auszeichnungen zur „Kulturschule“ und „Startchancen-Schule". Foto: Nadja Varsani

Mit diesen Spenden konnten Instrumente angeschafft und das musikalische Angebot langfristig abgesichert werden. „Solche Projekte sind nur mit starken Partnern möglich“, betont Gabriele Lindemann. Die Ukulelen werden nun in den dritten Klassen in Grüningen und Donaueschingen zum Einsatz kommen. In zwei wöchentlichen Musikstunden werden zudem Mundharmonikas für die musikalische Weiterbildung der Klassen verwendet. Gerade für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen ist der kulturelle Schwerpunkt der Schule besonders wertvoll, findet Gabriele Lindemann. Denn: „Musik ist eine Sprache, die alle sprechen“, sagt sie.

Die Auszeichnung

Als Kulturschulen

werden Schulen ausgezeichnet, die kulturelle Bildung fest in ihrem Schulalltag verankern. Dazu gehören Musik, Kunst, Theater, Tanz oder Medienprojekte. Voraussetzung ist unter anderem die Entwicklung eines Kulturprofils und die Zusammenarbeit mit externen Kulturpartnern. Die Auszeichnung wird im Rahmen eines Landesprogramms vergeben und ist mit einer mehrjährigen Entwicklungsphase verbunden.