Kästner-Schule Donaueschingen: Diese Grundschule bekommt 30 Ukulelen – warum sie im Land eine Ausnahme ist

Rektorin Gabriele Lindemann setzt an der Erich-Kästner-Grundschule auf musikalische Bildung als Schwerpunkt. Warum das weit über Musik hinaus Wirkung zeigt.
40 Schulen in Baden-Württemberg dürfen sich Kulturschule nennen. Die meisten davon profilieren sich mit dieser Anerkennung rund um die großen Städte, viele sind weiterführende oder Gemeinschaftsschulen. Dass sich ausgerechnet eine kleine Grundschule auf dem Land in diese exklusive Runde einreiht, ist eine Seltenheit. Nun hat die Erich-Kästner-Grundschule weiteren Rückenwind bekommen: Eine Spende von 30 Ukulelen soll den Kindern neue musikalische Wege eröffnen. „Es sind kleine und leichte Instrumente, die ohne großes Vorwissen erlernt werden können“, sagt Christine Thimm, Leiterin des Kulturteam der Schule und zeigt eine der Ukulelen in die Runde.