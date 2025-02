Kämpfe im Ostkongo: UN zum Ost-Kongo: Mindestens 900 Leichen in Goma geborgen

UN zum Ost-Kongo: Mindestens 900 Leichen in Goma geborgen

1 Bei den Kämpfen zwischen den M23-Rebellen und Regierungstruppen im Ost-Kongo hat es viele Opfer gegeben. Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa

Nach tagelangen Kämpfen um die Stadt Goma im Ostkongo sind die Straßen voller Leichen. Hunderte weitere Menschen wurden verletzt.









Link kopiert



Goma - Nach den jüngsten Kämpfen zur Einnahme Gomas sind in den Straßen der Stadt im Ost-Kongo den Vereinten Nationen zufolge mindestens 900 Leichen geborgen worden. Die bis einschließlich Freitag erhobene Zahl schließe jene Toten, die bereits in Leichenhallen gebracht wurden, nicht mit ein, wie das UN-Nothilfebüro OCHA unter Berufung auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte.