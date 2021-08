2 Landrat Helmut Riegger (rechts) schenkte seinem scheidenden Kämmerer Reusch einen Wanderrucksack. Foto: Dinkelaker

"Ich möchte das ganz bewusst öffentlich machen", begann Landrat Helmut Riegger den Punkt Verschiedenes während der jüngsten Kreistagssitzung. Womit er seinen langjährigen Kämmerer Albrecht Reusch zu sich rief. Denn der ist auf eigenen Wunsch zum 1. August in den Ruhestand gegangen.

Kreis Calw - Anlass genug für eine eben auch offizielle Ehrung: "Albrecht Reusch hat unsere Finanzen über zehn Jahre lang überwacht und verwaltet", so Riegger in seiner spontanen Laudatio. "Mit ihm verlässt uns eine erfahrene Führungskraft im Bereich der Finanzverwaltung". Unter anderem habe Reusch federführend das Krankenhausprojekt 2020 mit der Erweiterung und Generalsanierung in Nagold sowie dem Neubau in Calw begleitet.

Was der Landrat dabei besonders hervorhob – und auch von den Kreisräten wie zum Beispiel Ursula Utters (SPD) in eigenen Dankesworten ausdrücklich gewürdigt wurde – war Reuschs maßgebliche Beteiligung "an der innovativen und zukunftsweisenden Konzeption des Gesundheitscampus" in Calw. Um so mehr bedauere er, so Riegger weiter, Reusch nun als Finanzdezernent oder auch als bisherigen Geschäftsführer der Immobilienverwaltung zu verlieren. Aber "alle Überredungsversuche" hätten nicht gefruchtet, Reusch zu einem Verschieben seines Ruhestands zu bewegen.

Reusch war zunächst bei der Stadt Sindelfingen beschäftigt. Zum 1. Dezember 2010 hatte er dann als Kreiskämmerer seinen Dienst im Landratsamt Calw begonnen. Insgesamt sei der Finanzexperte 25 Jahre als Kämmerer tätig, heißt es in einer ergänzenden Mitteilung des Landkreises zum Ausscheiden von Albrecht Reusch aus dem aktiven Dienst.

Dank an scheidenden Kämmerer

Albrecht Reusch selbst dankte Landrat und Kreistag, "dass Sie mir Ihr unendlich großes Vertrauen entgegengebracht haben". Er habe als Beamter immer auch "Gestalter" sein wollen, "nicht nur Verwalter" – was man ihm im Kreis Calw immer ermöglicht habe. "Mir hat die Arbeit im Landkreis Calw immer Spaß gemacht. Ich konnte Vieles gestalten und an zahlreichen Projekten mitwirken. Der Landkreis Calw ist für die Zukunft gut aufgestellt", so Albrecht Reusch. Für seine persönliche Zukunft habe er nun erst einmal "einen Golf-Kurs gebucht", um sich so auch einen Perspektivwechsel zu verordnen.

"Ich danke Herrn Reusch für sein Engagement im Landkreis Calw in den vergangenen zehn Jahren und wünsche ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand", so auch der Ex-Dienstherr von Reusch, Landrat Riegger. Womit er seinem scheidenden Kämmerer einen Wander-Rucksack als Abschiedsgeschenk überreichte – damit dieser nun seine freie Zeit vielleicht auch für Wanderungen durch den Kreis Calw nutzen könnte.

Für den Kreistag insgesamt hatte zuvor auch Kreisrat Klaus Mack (CDU) Albrecht Reusch seinen Dank und seinen Respekt für die Zusammenarbeit in dem zurückliegenden Jahrzehnt ausgesprochen. "Wir haben Sie immer als kompetenten Ansprechpartner kennenlernen dürfen", auch wenn gerade die letzten Monate und Jahre "keine leichte Zeit" gewesen seien – wo "eine Krise die nächste" gejagt habe. "Alles Gute auch von uns für Ihren nächsten Lebensabschnitt", so Mack – bevor sämtliche Kreisräte Reusch auch mit Standing Ovations würdigten und verabschiedeten.