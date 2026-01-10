Kältewelle: Brrrrrr! Warum es gerade so kalt ist

Kälte, Schnee, Glätte: Der Januar lässt Deutschland zittern. Experten erklären, woher die Kaltfront kommt – und warum die Klimakrise trotzdem bleibt.
Berlin - Schneemassen und Glätte wirbeln seit Tagen in Deutschland das Leben durcheinander. Züge stehen still, es kommt zu Unfällen auf den Straßen, auch bedingt durch Sturmtief "Elli". Eine Weile soll es noch so kalt bleiben. Aber ist das eigentlich ungewöhnlich? Und widerspricht es dem Trend des Klimawandels, wie in sozialen Medien bereits teils gemutmaßt wird? Die wichtigsten Fragen und Antworten.