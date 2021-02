Kältebusse sind unterwegs Tee und Decken bei klirrender Kälte

In Stuttgart kommt der Kältebus von Stadt und DRK zum Einsatz, wenn die Temperaturen die Minusgrade erreichen. Zahlreiche bekannte oder vom Sozialamt, Streetworkern oder Anrufern gemeldete Plätze werden derzeit Nacht für Nacht ab 22.00 Uhr angefahren, es wird heißer Tee ebenso verteilt wie gespendete warme Schlafsäcke, Wolldecken, Kleidung, gestrickte Hundepullis, Schokolade und andere Snacks. Die Helfer verweisen auch auf die Angebote der Stuttgarter Wohnungsnotfallhilfe und bringen Bedürftige in seltenen Fällen in Notunterkünfte.

Kältebusse gibt es in Baden-Württemberg auch in Mannheim und in Esslingen. Der Kältebus in Karlsruhe steht dagegen nach Angaben des DRK seit drei Wochen wegen der Corona-Auflagen still.