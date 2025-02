In Silvesternacht Bürger beschwert sich über Böllerei in Hechinger Altstadt

Dass an Silvester in der historischen Altstadt nicht geböllert werden darf, ist eigentlich keine Neuigkeit. Das Verbot wurde jüngst zum Jahreswechsel aber missachtet. Ein Anwohner forderte die Verwaltung in der Bürgerfragestunde daher zum Handeln auf.