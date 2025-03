Kälbling Bad Wildbad: Rotorblätter für Windpark werden bald angeliefert

Durch den Transport kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in den Gemeinden Höfen und Calmbach. Dafür gibt es viel zu sehen.

Die EnBW baut einen Windpark mit zwei Anlagen auf den Flächen der Stadt Bad Wildbad auf dem Kälbling östlich des Ortsteils Calmbach an der B 296. Bald bringen sogenannte Selbstfahrer sechs rund 80 Meter lange Rotorblätter vom Umladeplatz bei Neuenbürg zum Standort des Windparks. Diese Lastfahrzeuge werden ferngesteuert und transportieren präzise schwere und sperrige Anlagenteile mit Schrittgeschwindigkeit. „Die Strecke wird weiterhin befahrbar sein, aber aufgrund des langsamen Tempos der Fahrzeuge kann es zu Verzögerungen kommen“, heißt es in einer Mitteilung der EnBW.

In enger Abstimmung mit den lokalen Behörden habe die EnBW die Route geplant und die Vorbereitungen für den Großtransport getroffen. Vom 8. bis 14. April wird es deshalb zu Verkehrsbeeinträchtigungen jeweils zwischen 8 und 14 Uhr in den Gemeinden Höfen und Calmbach kommen. Am Sonntag laufen keine Transporte.

Beeindruckende Transporte

„Die EnBW bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen und lädt Interessierte ein, sich die beeindruckenden Transporte anzuschauen, heißt es weiter. Mit einer Leistung von insgesamt 11,2 Megawatt soll der Windpark ab dem Sommer rechnerisch rund 5600 Haushalte mit Strom versorgen können.