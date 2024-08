Käfertreffen in Ostelsheim: Kultauto lässt Liebhaber-Herzen höherschlagen

Käfertreffen in Ostelsheim

1 Das 18. Käfertreffen war eine Augenweide für Fans des Kultautos. Foto: Kraushaar

Der Käfer-Club 1986 Ostelsheim hat sich für das 18. Käfertreffen mächtig ins Zeug gelegt: Das Kultauto war in rund 150-facher Ausführung vertreten. Nicht nur bei der Autoschau, auch bei der großen Rundfahrt staunten viele Passanten über die herausgeputzten Modelle.









Eine wahre „Käferinvasion“ erlebte der Sportplatz des VfL Ostelsheim am vergangenen Wochenende. Allerdings kamen die nicht aus der Tierwelt, sondern vom Fließbändern in Wolfsburg bis Emden. Beim 18. Ostelsheimer „Käfertreffen“ war das bis 1978 (zuletzt im Werk Emden) gefertigte Kultauto in rund 150-facher Ausführung vertreten.