Käferholz-Gefahr in Triberg

Die Bundesstraße 33 soll nach Wunsch der Behörden eine Komplett-Sperrung erfahren. Grund dafür sind Waldarbeiten, kurz vor der Abzweigung nach Triberg hinein von Richtung Schonachbach herkommend muss dringend Käferholz geschlagen werden.















Link kopiert

Schonach/Triberg - Die Bundesstraße 33 soll nach Wunsch der Behörden eine Komplett-Sperrung erfahren. Grund dafür sind Waldarbeiten, kurz vor der Abzweigung nach Triberg hinein von Richtung Schonachbach herkommend muss dringend Käferholz geschlagen werden.

"Seit dem Sommer ist man mit der Frage beschäftigt, wie man den Hang sichern kann. Nun ist es wirklich eilig, es könnten dort jederzeit Bäume fallen und auch Steinschläge verursachen", erklärte Schonachs Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Forstbehörde wollte die B 33 für vier Wochen komplett sperren, was auf alles andere als Gegenliebe stieß. Nun hat sich einer der Waldbesitzer dort dazu entschlossen, die Bäume per Hubschrauber herunter zu bringen.

Vier Werktage plus ein Wochenende

"Das soll vier Werktage plus ein Wochenende benötigen, in dieser Zeit wäre die B 33 gesperrt. Die Arbeiten sollen in KW 48 stattfinden, vorausgesetzt der Schienenverkehr auf der Schwarzwaldbahn läuft dann wieder.

Schlussendlich muss hier", so Frey weiter, "das Landratsamt entscheiden und das ist keine leichte Entscheidung!" Der Bürgermeister wollte vom Schonacher Gemeinderat das Okay dafür, dass man dieser Vorgehensweise zustimmen würde. Dieses erhielt er letztendlich auch.