Während der Klassenerhalt in der Landesliga mittlerweile sehr unrealistisch ist, schreiten die Kaderplanungen in Dornhan trotzdem voran. Peter Kreth kann zwei Neuzugänge vorstellen.

Die Kaderplanung für die Spielzeit 2025/26 schreitet bei den Turn- und Sportfreunden aus Dornhan voran. So stößt der 25-jährige Alessio Lonis vom Landesligakonkurrent TSV Harthausen/Scher zum Team.

In einer Mitteilung schreibt der Verein, dass damit eine von drei wichtigen Schlüsselpositionen neu besetzt ist. Weiter heißt es: „Lonis, der in Dornhan arbeitet, zeichnet sich durch seine hohe Spielstärke und Zweikampfhärte aus und erfüllt damit exakt die Anforderungen auf der ’Sechs’ – genauso wie sein Mittelfeldpartner Tilmann Schmid, der auch in der kommenden Saison auf dieser Position spielen soll. Die durch den bevorstehenden Abgang von David Huber (zum SV Fischingen) entstandene Lücke konnte somit optimal geschlossen werden.“

Niklas Klemenz verlängert

Zur Erweiterung des Kaders sicherten sich die TSF Dornhan zudem die Dienste des erst 18-jährigen Offensivspielers Malik Gicic. Der talentierte Angreifer wechselt aus der Jugendabteilung des SV Rosenfeld nach Dornhan. Peter Kreth freut sich zudem über eine wichtige Verlängerung: „Ein klares Statement setzt Niklas Klemenz mit seiner Zusage an die TSF Dornhan für eine weitere Saison. Wir sind sehr erfreut, dass wir den stark umworbenen Torwart halten können. Er spielt im Neuaufbau unserer Mannschaft eine wichtige Rolle.“

Weiterhin offen ist noch die Nachfolge für die scheidenden Spielertrainer Daniel Ruoff und Sandro Bossert. Laut Kreth befindet man sich hier aber in Gesprächen und will keine Schnellschüsse machen. Er sagt: „Die Spieler und Trainer müssen zu den Anforderungen der TSF passen. Die eine oder andere Tür wird da sicher noch aufgehen.“