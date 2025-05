1 Niklas Schäuffele wird auch in der kommenden Saison vorangehen. Foto: Eibner Der Kapitän bleibt an Bord: Neben Niklas Schäuffele konnte der FC Holzhausen am Mittwoch noch weitere Verlängerungen bekannt geben. Der Kader nimmt immer mehr Konturen an.







Die Kaderplanungen beim (Noch)-Verbandsligisten schreiten Stück für Stück voran. So wurde am Mittwoch bekannt, dass Niklas Schäuffele seinen Vertrag verlängert hat. Damit geht er in seine vierte Saison beim FC Holzhausen.