Kadaver vor dänischer Insel: Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen

Seit Wochen liegt der tote Buckelwal vor der dänischen Urlaubsinsel Anholt - und müffelt inzwischen gewaltig. Nun soll das Tier an Land gezogen werden. Wie geht es dann weiter?
Anholt - Lange passierte nichts, nun soll der vor der dänischen Insel Anholt liegende Kadaver des "Timmy" genannten Buckelwals an Land gezogen werden. Ob das am Samstag oder erst am Sonntag passiert, war zunächst unklar. Die Untersuchung des Kadavers soll kommende Woche folgen. "Weil das Tier so lange in der Sonne gelegen hat, wird es stark stinken", sagte der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der in Dänemark seit 25 Jahren Wal-Obduktionen begleitet. "Das wird ziemlich überwältigend, wenn man es nicht gewohnt ist." Außerdem bestehe Ansteckungsgefahr, weshalb an solchen Aktionen möglichst wenige Menschen beteiligt seien.