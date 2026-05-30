Ein Bergungsteam hat den vor der dänischen Insel Anholt gestrandeten Wal erfolgreich an Land gezogen. Nun steht die Obduktion an. Am Donnerstag wollen Tierärzte und Experten den Kadaver untersuchen.
Anholt - Der Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals soll am kommenden Donnerstag auf der dänischen Insel Anholt untersucht werden. "Die Obduktion wird am Nachmittag beginnen und etwa sechs Stunden dauern", sagte Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung der Deutschen Presse-Agentur.