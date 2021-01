Kabiszunft hat entschieden Keine Fasnet-Veranstaltungen in Rottweil-Altstadt

Ebenfalls abgesagt sind demnach der Schmotzige in den Lokalen, der Kinderball am Fasnetssonntag in der Stadthalle, der Altstädter Narrensprung am Fasnetsmontag und auch das Fasnetsvergraben am Fasnetsdienstag. Auf Nachfrage bei einem der Zunftmitglieder, der bei der wegen des Golfkrieges 1991 damals abgesagten Fasnet, trotzdem mit seiner fünfjährigen Nichte unter den 89 Narren war, die am Fasnetsmontag d’Stadt nab sind, ob er, sollte die Narrenzunft Rottweil die Narrensprünge in der Stadt auch absagen, wieder an einem spontanen Narrensprung teilnehmen würde, sei ein eindeutiges "Nein" gekommen, so der Bericht.