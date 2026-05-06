Ein Jahr Bundesregierung: Merz sieht keine Alternative zur Koalition

Ganz normal und doch besonders: So beschreibt ein Sprecher die Kabinettssitzung zum ersten Koalitions-Geburtstag. Der Kanzler betont die Gemeinsamkeiten und sagt etwas, das an Angela Merkel erinnert.
Berlin - Am ersten Jahrestag der schwarz-roten Regierung hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) dafür geworben, die Zusammenarbeit in "kollegialem Geist" bis zum regulären Wahltermin in drei Jahren fortzusetzen. "Es gibt zu dieser Koalition keine Alternative", sagte er nach Angaben eines Regierungssprechers in einer regulären Sitzung des Kabinetts. "Wir sind staatspolitisch gemeinsam in der Verantwortung, den Erfolg zu suchen."