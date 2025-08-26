Kabelschaden in Lörrach: In Brombach bleibt es teilweise dunkel

1 In Lörrach fallen an zwei Stellen in Brombach derzeit die Straßenlaternen aus. (Symbolfoto) Foto: Kristoff Meller In der Karl-Wenk-Straße und der Gustav-Winkler-Straße in Brombach wurde ein Kabelschaden an der Straßenbeleuchtung festgestellt.







In der Karl-Wenk-Straße und der Gustav-Winkler-Straße in Brombach wurde ein Kabelschaden an der Straßenbeleuchtung festgestellt. Dadurch fällt aktuell ein Teil der Beleuchtung aus, teilt die Stadt Lörrach mit. Zur Behebung des Schadens sind Tiefbauarbeiten notwendig. Diese können einige Tage in Anspruch nehmen. Die Stadt bittet die Anwohner in ihrer Mitteilung um Verständnis für die Beeinträchtigungen.