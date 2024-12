Kabelschaden: Finnland verlegt verdächtigen Frachter Eagle S

1 Der Öltanker "Eagle S" soll in einen Hafen gebracht werden. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Nach dem Ausfall eines Unterwasserstromkabels halten finnische Ermittler ein Frachtschiff fest, das sie wegen Sabotage im Verdacht haben. Nun soll die «Eagle S» bewegt werden.









Helsinki - Die finnische Polizei will das Frachtschiff "Eagle S" verlegen, das nach dem Schaden an einem Unterwasserstromkabel festgesetzt worden war. Der Tanker soll vom Finnischen Meerbusen zu einem Ankerplatz in der Nähe des Hafens Kilpilahti gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Verlegung soll die Ermittlungen erleichtern.