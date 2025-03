Kabelbrand am Rastatter Bahnhof: Rheintalbahn nach stundenlanger Sperrung wieder frei

1 Nach einem Kabelbrand am Rastatter Bahnhof war eine Strecke der Rheintalbahn zeitweise gesperrt. (Archivfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Feuerwehr eilt wegen eines Kabelbrandes zum Rastatter Bahnhof. Dort werden alle Gleise gesperrt - über den ganzen Tag. Nun rollen die Züge wieder.









Link kopiert



Wegen einer Sperrung des Rastatter Bahnhofs ist der Zugverkehr auf der sonst stark befahrenen Rheintalbahn am Freitag über viele Stunden zum Erliegen gekommen. Reisende und Pendler mussten auf der etwa 35 Kilometer langen Strecke zwischen Karlsruhe und Baden-Baden auf Busse umsteigen, wie die Deutsche Bahn (DB) berichtete. Erst am Abend rollten die Züge wieder an. Ursache war ein Feuerwehreinsatz wegen eines Kabelbrands am Bahnhof Rastatt.