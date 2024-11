Tiefbauarbeiten führen zu Stromausfall in Schiltach

Beschädigte Stromkabel führten am Freitagmittag zu einem Stromausfall in Schiltach.









Aufgrund von Tiefbauarbeiten, die zur Beschädigung von Stromkabeln führten, kam es am Freitag um 13.06 Uhr zu einem Stromausfall in Schiltach. Davon berichtet das E-Werk Mittelbaden in einer Pressemitteilung.