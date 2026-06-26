Kabarettist: Nuhr wehrt sich gegen Vorwurf des Spotts über Frauenmorde

Dieter Nuhr löste mit Aussagen zu Frauenmorden in einer Satiresendung Kritik aus. Der Kabarettist reagiert – und nennt die Vorwürfe «lächerlich». Was steckt hinter dem Shitstorm?
Berlin - Der Kabarettist Dieter Nuhr (65) hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe sich in einer Sendung über Frauenmorde lustig gemacht. "Habe ich nicht", schrieb Nuhr auf Facebook. "Kein Witz über Femizide, nirgends. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich nicht tun", so Nuhr. "Der Vorwurf ist lächerlich. Interneterregung wird zur Volksmeinung umgedeutet. So ist es üblich in diesen Tagen", fügte er hinzu.