Sieber ficht das alles nicht an in seinem authentisch wirkenden Programm, mit welchem er zum „Weitermachen!“ aufforderte und einem restlos begeisterten Publikum reichlich Applaus entlockte.

Sein Heimvorteil als Niedereschacher spielte dabei wohl auch ein wenig mit. Es war aber vor allem seine Authentizität, mit der er bei seinen Gästen punktete. Das gesamte Programm überzeugte er mit einem Bühnenprogramm, in dem er sich als Kabarettist präsentierte, der jederzeit in der Lage ist, den Finger in die Wunde zu legen und auch unangenehme Wahrheiten anzusprechen.

Lesen Sie auch

Wenn er beispielsweise den gesunden Menschenverstand thematisiert, der immer den anderen abhandengekommen ist und nie sich selbst. Sieber zeigte an diesem Abend mit seinen multifunktionalen Begabungen als Kabarettist, Verwandlungskünstler, Tänzer, Sänger, Gitarrist oder Autor, weshalb er zur Beletage der deutschen Kabarettkünstler zählt. Er philosophierte über Themen wie den Schulsport, Trump, die politische Ampel, ihre andersfarbige Weiterführung und deren Macher.

Inhaltlich glänzen

Sieber schnitt gespickt mit Humor diverse Entwicklungen an. So als er die Regierenden dazu aufforderte, inhaltlich zu glänzen, als sich mit rechter Ideologie zu beschäftigen. Mit einem Blinzeln in den Augen mahnte er, dass der Betrug an der Gesellschaft steuerlich nicht absetzbar ist. Beispiele hierfür führte er reichlich an.

„Wir begradigen Flüsse, um Kraftwerke zu bauen und danach über die Vorteile von natürlichen Flussläufen zu diskutieren“, war ein Beispiel dieser Wahrheiten. „Wir haben eine Armee, wir wissen nur nicht wo“, meinte er zur Wiedereinführung einer Wehrpflicht, welche die Erhebung der Wehrpflichtigen aufgrund des Datenschutzes unmöglich macht.

Demgegenüber war Sieber überzeugt, dass es sich lohnt dafür zu kämpfen, auch noch in vier Jahren auf der Bühne zu stehen. Er appellierte, die Demokratie, Freiheit, Empathie und das Miteinander als Waffen im Kampf für eine gerechterer und bessere Welt einzusetzen.

Die obligatorische Werbung in eigener Sache zum Abschluss eines Programmes nutzte er für den Hinweis, dass seine CD „Weitermachen!“ ausschließlich für Spenden erhältlich ist, deren Erlös komplett den Tafelläden zu Gute kommt.