Kabarettabend: Constanze Lindner feiert in Schramberg großen Erfolg

Bei der Kleinkunstreihe des Theaterrings in Schramberg blieb im Subiaco-Theater kaum Zeit zum Luftholen.
Im Rahmen des Schramberger Theaterring-Programms „Kleinkunst“ blieb dem Publikum im Subiaco-Theater in der Majolika vor lauter lachen kaum Zeit zum Luftholen. Dafür sorgte die große Bühnenpräsenz sowie das schnelle und humorvoll freche Mundwerk der talentierten Comedy-„Maschine“ Constanze „Stanzerl“ Lindner. So würde sie nämlich von Kollegen bezeichnet, ließ sie die rund 100 Zuschauer der ausverkauften Vorstellung wissen.