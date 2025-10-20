Kabarett in Wyhlen: So war es bei Ingo Börchers im Bahnhöfle

„Was ist, was war und wie wird alles enden?“ Dieser Frage widmete sich am Sonntag der Bielefelder Kabarettist Ingo Börchers in der Musikgaststätte Bahnhöfle.

Dort hat die VHS-Kabarettreihe eine neue „Location“ gefunden, weil das Zehnthaus nach wie vor wegen statischer Probleme und Einsturzgefahr nicht genutzt werden kann. Wie VHS-Leiterin Melanie Penninggers erklärte, sähen viele Besucher das Haus der Begegnung in Grenzach als nicht so geeigneten Ort für eher kleinere Programmpunkte an. Das Bahnhöfle in Wyhlen war daher genau richtig und mit rund 60 Besuchern voll besetzt, als es um die Lebensweisheiten und wortreich verklausulierten Thesen des „Humorarbeiters“, wie Ingo Börchers sich selbst bezeichnete, ging.

Blinder Fortschrittsglaube Er machte sich auf die Suche nach dem, was ist, was war und was wie alles enden wird. Das Bahnhöfle sei das „Epizentrum ausgelassenen Frohsinns“, fand der Kabarettist. Politisch wurde Börchers allerdings auch. Satirisch angehaucht unterstellte er der Politik blinden Fortschrittsglauben. Dies galt auch dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der dieses Phänomen als Basis seines politischen Handelns bezeichne.

Voll aus dem Leben gegriffen waren darüber hinaus Fragen zum Leben selbst wie „Wann beginnt eigentlich menschliches Leben?“ Beginnt es erst dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind?

Kritisch bemerkte der Kabarettist, wie denn ein Buch über das eigene Ich aussehen könnte, welches man selbst schreiben würde. Treffend stellte er fest, dass es niemals ein Buch werden würde, über das, was wir sind, sondern über das, was wir sein wollen.

Über die eigene Authentizität

Überlegungen des Sozialpsychologen Erich Fromm schlossen sich an, so auch darüber, dass ein vermeintliches Vortäuschen eigener Authentizität bereits die halbe Miete sei. Für Lacher im Saal sorgte Börchers, als er dem Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, unterstellte, der Couch einen intellektuellen Mehrwert verordnet zu haben, wohingehen Trump ein Spezialfall der Psychoanalyse sei.

Kritische Töne richtete Ingo Börchers an den Bundeskanzler und erinnerte ihn an das „C“ im Parteinamen im Hinblick auf die aktuelle „Stadtbild“-Diskussion. Zugleich unterstellte der Kabarettist den Deutschen, ein eklatantes Baldrianproblem zu haben.

Trotz allem schien Börchers neben viel Lustvollem, aber auch eine gute Chance für mehr Zuversicht in seinem kabarettistischen Programmpaket mitgebracht zu haben.

Er fragte sich: „Vielleicht finden wir ja alle schließlich im Unsinn den wahren Sinn.“ Wenn diese Feststellung nicht sinnhaft war, was dann?