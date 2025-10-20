Kabarett in Wyhlen: So war es bei Ingo Börchers im Bahnhöfle

„Was ist, was war und wie wird alles enden?“ Dieser Frage widmete sich am Sonntag der Bielefelder Kabarettist Ingo Börchers in der Musikgaststätte Bahnhöfle.
Dort hat die VHS-Kabarettreihe eine neue „Location“ gefunden, weil das Zehnthaus nach wie vor wegen statischer Probleme und Einsturzgefahr nicht genutzt werden kann. Wie VHS-Leiterin Melanie Penninggers erklärte, sähen viele Besucher das Haus der Begegnung in Grenzach als nicht so geeigneten Ort für eher kleinere Programmpunkte an. Das Bahnhöfle in Wyhlen war daher genau richtig und mit rund 60 Besuchern voll besetzt, als es um die Lebensweisheiten und wortreich verklausulierten Thesen des „Humorarbeiters“, wie Ingo Börchers sich selbst bezeichnete, ging.