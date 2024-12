Kabarett in Schramberg: Martina Brandl äußert Kritik mit Fingerspitzengefühl

Kabarett in Schramberg

1 Die Komikerin Martina Brandl tritt gemeinsam mit Martin Rosengarten auf. Foto: Baumgartner

Wer zurzeit im Kabarett teils marktschreierische Witze und beleidigende Seitenhiebe erwartet hatte, war bei Komikerin Martina Brandl im Rahmen des Theaterring-Programms im Subiaco-Kinotheater zum Glück fehl am Platz.









Link kopiert



Brandl ist eher eine Meisterin des leisen und spöttischen Humors sowie der emotionalen Berührung durch sanfte, aber unvermeidliche Konfrontation mit gesellschaftlichen Abgründen. Sie verpackte in „Schraamberg oder Schrammberg“ ihre Alltagsbeobachtungen mit einem Augenzwinkern auf ganz eigene Weise in eine Form von „Brand(l)neu“, so der Titel ihres Programms.