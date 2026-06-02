Kabarett in Schramberg: Die lustige Seite der Wut genießen

Das Auto- und Uhrenmuseum Erfinderzeiten lädt zum Programm „Hämmerle eskaliert“ von Bernd Kohlhepp am Samstag, 27. Juni, um 20 Uhr ein.
Beim neuen Programm „Hämmerle eskaliert“ sieht der Mann in grün rot. „Über sowas könnt mich sowas von empören, wenn ich mich nicht scho sowieso so aufregen tät’.“, heißt es dazu einleitend in einer Pressemitteilung. Es gibt so viel Dinge, über die sich der Mann aus Bempflingen aufregen kann. So viele, dass man dabei leicht den Überblick verliert. Brötchenpreise, Verschwendungssucht, Amts- und Gsälzschimmel sowie Nachbarschaftsstreit. Dabei lässt er sich die Themen auch gerne von seinem Publikum diktieren. Selten war sich Ärgern so lustig, wie bei „Hämmerle eskaliert“, heißt es in einer Mitteilung. Dies gelte vor allem wenn er es für das Publikum tue.