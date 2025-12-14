Kabarett in Nagold: Birk und Müller spielen sich die Bälle zu

In einträchtigem Zwiegespräch blickten die Kabarettisten Klaus Birk und Andreas Müller in der Nagolder Seminarturnhalle auf die Aufreger des ablaufenden Jahres zurück.
Es weihnachtet sehr in Nagold, und zuverlässig wie der Weihnachtsmann auf den zahlreichen Adventsmärkten gab sich Kabarettist Klaus Birk in der Alten Seminarturnhalle die Ehre, um auf das dem Ende zustrebende Jahr zurückzublicken. Dieses Mal ohne seinen altvertrauten VfB-Schal, dafür aber mit Unterstützung: Mit seinem badischen Kollegen Andreas Müller präsentierte er das gemeinsame Programm „HomeLänd Zack“, das die beiden für ihre beiden Auftritte in Nagold um zahlreiche Pointen mit lokalem Bezug gewürzt hatten.