Kabarett in Nagold: Birk und Müller spielen sich die Bälle zu

Es weihnachtet sehr in Nagold, und zuverlässig wie der Weihnachtsmann auf den zahlreichen Adventsmärkten gab sich Kabarettist Klaus Birk in der Alten Seminarturnhalle die Ehre, um auf das dem Ende zustrebende Jahr zurückzublicken. Dieses Mal ohne seinen altvertrauten VfB-Schal, dafür aber mit Unterstützung: Mit seinem badischen Kollegen Andreas Müller präsentierte er das gemeinsame Programm „HomeLänd Zack“, das die beiden für ihre beiden Auftritte in Nagold um zahlreiche Pointen mit lokalem Bezug gewürzt hatten.

Wer wegen der Herkunft der beiden Künstler mit badisch-württembergischen Frotzeleien gerechnet hatte, wurde angenehm enttäuscht: Das Duo philosophierte zwar über das baden-württembergische Landeswappen, den badischen Greif und den württembergische Hirsch, widmete sich ansonsten aber den Ereignissen und Aufregern des ablaufenden Jahres, sei es nun auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene.

Besonders angetan hatte es den beiden die „The-Länd“-Kampagne des baden-württembergischen Staatsministeriums und dem daraus resultierende „Länd-here“-Imagefilm, der Fachkräfte aus aller Welt ins Ländle locken soll. Birk: „Der wurde gar nicht in Stuttgart gedreht, sondern auf einem Acker bei Mössingen!“

Müller greift zur Gitarre

Im einträchtigen Zwiegespräch spielten sich Birk und Müller die Bälle zu. Sie plauderten über die Auswüchse der Datenschutzgrundverordnung und Meldungen, dass die Jugend dümmer werde, über Klimakleber, Meghan und Harry, Konstantin Wecker und darüber, wie eine Ausbildung die Chancen auf eine politische Karriere bei den Grünen gefährden könnte.

Ebenfalls Thema: der FIFA-Friedenspreis für den amerikanischen Präsidenten. Dieses Ereignis hatte Andreas Müller dazu inspiriert, Nicoles Eurovision-de-la-Chanson-Siegertitel „Ein bisschen Frieden“ mit neuem Text in erschreckend authentischem Donald-Trump-Duktus zur Gitarre vorzutragen. Waren seine Qualitäten als Stimmen-Imitator bereits zuvor beiläufig aufgeblitzt, stellte er sie endgültig unter Beweis, als er ein „Remake“ von Udo Lindenbergs Kooperation mit Apache 207 „Komet“ anstimmte. Mit Keyboard-Begleitung kamen da unter anderen Johann Lafer, Udo Lindenberg, Winfried Kretschmann, Robert Habeck, Donald Trump, Angela Merkel, Boris Becker, Til Schweiger, Dieter Bohlen und Karl Lauterbach zu Wort.

Tipps für die Müllentsorgung

Aber auch explizit Nagolder Themen brachten die beiden zur Sprache: Riesenrad und beleuchtetes Rathaus, die Einbahnstraßen-/Blitzer-Affäre, der geschlossene Wertstoffhof auf dem Eisberg. „Da willst Du der Umwelt zuliebe Deinen Müll ordentlich entsorgen, und dann musst Du ihn mit dem Auto nach Walddorf fahrten“, zeigte Klaus Birk die Widersprüchlichkeit des derzeitigen Arrangements auf. Und ein paar Tipps für alternative Müllentsorgung hatte er auch parat – Beispiel: ihn mit zum Metzger nehmen und dort „vergessen“.

Von der Tunnel-im-Tunnel-Lösung für die Hessebahn-Fledermäuse („Nie im Leben klappt das! Sobald der neue Tunnel fertig ist, ziehen die Fledermäuse doch sofort einen Stock tiefer in den Neubau!“) kam Birk auf Stuttgarter Eidechsen sowie die Mühen und Kosten für deren Umsiedlung zu sprechen, beschrieb, wie sie mit eigens dafür entwickelten „Lassos“ von speziell geschultem Personal („Nur Stuttgarter Beamte sind in der Lage, sich den Tieren so langsam und behutsam zu nähern, dass die nicht vor Schreck ihren Schwanz abwerfen“) dingfest gemacht und andernorts wieder ausgesetzt werden müssen.

Das Publikum in der prall gefüllten Seminarturnhalle erlebte einen äußerst vergnüglichen Abend, quittierte die beiläufigen Scherze und großen Pointen mit Kichern und Lachsalven und erklatschte sich am Ende des knapp zweistündigen Programms noch eine Zugabe. Andreas Müller und Klaus Birk wiederum versäumten es nicht, das Team der Alten Seminarturnhalle ihrer Anerkennung zu versichern.