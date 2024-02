Kabarett in Lahr: Chin Meyer schießt scharfzüngig gegen das Finanzgebaren

Kabarett in Lahr

1 In seinem mit Geldscheinen bedruckten Anzug nahm Kabarettist Chin Meyer das Finanzgebaren auf die Schippe. Foto: Haberer

Wie wird man Multimillionär in sieben Schritten? Wie kauft man sich von Schuldgefühlen frei? Unter anderem diesen Fragen ging Kabarettist Chin Meyer bei seinem Auftritt im Lahrer Stiftsschaffneikeller nach. Nicht fehlen durfte die Beteiligung der Zuschauer.









Kabarettist Chin Meyer, zum letzten Mal vor mehr als zehn Jahren in Lahr, stand nicht nur in einem mit Geldscheinen bedruckten Anzug auf der Bühne des Stiftsschaffneikellers. In seinem aktuellen Programm „Grüne Kohle“ drehte sich alles um den schnöden Mammon, um legale und illegale Geldgeschäfte, die nächste „Kursrakete“.