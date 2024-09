Kabarett in Hechingen-Stetten: Dietlinde Ellsässer tritt in Klosterkirche St. Johannes auf

Im Rahmen des neuen Kulturkonzeptes mit dem Motto „Zwei“ lädt die Stadt Hechingen zu einem Kabarettabend ein, der am Freitag, 27. September, um 19 Uhr mit Dietlinde Ellsässer im Gewölbekeller der Klosterkirche St. Johannes in Stetten stattfindet

Ellsässer präsentiert dabei das Programm „Ledig für ewig“. Ellsässer geht dabei auf eine unterhaltsame Reise durch die Gegenwart: Sie sinniert humorvoll über das Leben und die Eigenheiten einer modernen Frau und begeistert damit ihr Publikum auf ihre ganz eigene schwäbische Art. Ein Abend, der sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken anregt und das Leben in all seinen Facetten zelebriert.

Wo es Karten für das Event gibt

Die Tickets für das Event sind für 20 Euro in der Buchhandlung Welte sowie im Pfauth Bürocenter erhältlich. An der Abendkasse werden Restkarten zum Preis von 22 Euro angeboten. Bei der Veranstaltung gilt freie Platzwahl.

Bereits ab 18 Uhr sorgt der Förderverein Klosterkirche St. Johannes für das leibliche Wohl mit leckerem Fingerfood und Getränken, die sowohl vor der Veranstaltung als auch während der Pause serviert werden. Den Besuchern wird empfohlen, warme Kleidung mitzubringen.

Kulturkonzept steht unter dem Motto „zwei“

Die Stadt Hechingen hat im Juni 2024 ihr neues Kulturkonzept vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit der Wolfwerbeagentur in Hechingen entwickelt wurde und die Kulturlandschaft der Stadt bereichern soll. Mit dem Ziel, auf die veränderten Bedürfnisse der potenziellen Besucher und Besucherinnen einzugehen, umfasst das Konzept eine Vielzahl von neuen Veranstaltungen, unterschiedlichen Formaten und zusätzlichen Locations. Jedes Jahr wird ein wechselndes Motto die kulturellen Aktivitäten leiten.

Für die Kulturjahre 2024/2025 steht das Motto „Zwei“ im Fokus. Die Zahl 2 und alles, was sie verkörpert – von Partnerschaften über Freundschaften bis hin zu individuellen Lebensentwürfen – wird in allen Veranstaltungen auf kreative Weise interpretiert.

So wird beispielsweise das Event „Ledig für ewig“ von Dietlinde Ellsässer einen besonderen Platz im Veranstaltungskalender einnehmen. Das Programm thematisiert humorvoll und nachdenklich die Herausforderungen des Alleinseins und die Komplexität von Beziehungen in der modernen Welt, somit fügt es sich perfekt in das übergeordnete Motto „Zwei“ ein.

Was noch auf dem Programm steht

Wie geht das Programm weiter? Keine Comedy-Show, sondern einen Vortrag über „Die Legende vom schnellen Erfolg“ von Dominik „Dodokay“ Kuhn erwartet die Besucher am 15. Oktober. Am 9. November liest Lara Mars aus ihrem Buch „Ein wunderbar anders Leben“, in welchem sie über den Weg ihrer Tochter mit Down-Syndrom erzählt. Nach einer kurzen Winterpause dürfen sich Kinder wie Erwachsene am 5. Januar über ein Wiedersehen mit den beiden Lausbuben Max & Moritz freuen. Und schließlich gibt es am 20. März in der Kanzlei-Bar beim PowerPoint-Karaoke echte Improvisationstalente zu bestaunen. Alle Karten sind bereits bei den o.g. Vorverkaufsstellen erhältlich.