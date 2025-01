Kabarett in Erlaheim: Energiebündel in Karohose und Schiebermütze

Link Michel begeistert in der Kulturscheune H15 mit „Mein lieber Scholli!“. Nicht nur, weil er daheim „Löcher auf Vorrat“ in die Wand bohrt.

Ein unvergesslicher Abend voller Lachen und guter Laune erwartete das Publikum in der ausverkauften Kulturscheune H15 in Erlaheim: Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist und Comedian Michael Klink alias „Link Michel“ präsentierte sein aktuelles Programm „Mein lieber Scholli!“ und nahm die Zuschauer mit auf eine aberwitzige Reise durch die Skurrilitäten des Alltags.

Mit charmanten Anekdoten über laut vorgelesene Spickzettel aus seiner Schulzeit, Männer Mitte 50 in Neon-Outfits, die als selbststrahlende Wurstpellen mit dem Mountainbike durch den Wald radeln, und amüsanten Begegnungen in seinem Heimatort Neuffen schaffte es Link Michel, das Publikum von der ersten Minute an zu fesseln. Auch sein Familienleben mit drei Töchtern, die sich wünschen, er würde sich „normal“ anziehen, und einer Ehefrau, die sich fragt, warum er „Löcher auf Vorrat“ in die Wand bohrt, sorgte für herzliche Lacher.

Lesen Sie auch

Mit hintergründigem Wortwitz, ausgeprägter Mimik und überraschenden Pointen

Angekündigt als „Frontalangriff auf die Lachmuskulatur“, hielt Link Michel sein Versprechen und führte die Besucher voller Energie in Karohose und Schiebermütze durch den Abend. Mit hintergründigem Wortwitz, ausgeprägter Mimik und überraschenden Pointen überzeugte er auf ganzer Linie.

Das begeisterte Publikum forderte am Ende sogar eine Zugabe. Diese war praktischerweise bereits im Ticketpreis enthalten.