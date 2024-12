Kabarett in Balingen: Harald Schmidt redet und redet und redet

Kabarett in Balingen

1 Harald Schmidt (links) und Bernd Gnann Foto: Szymanski

Es sollte ein ungeplanter Abend werden, ein Gespräch unter Freunden: Harald Schmidt und Bernd Gnann touren mit diesem Konzept aktuell. In Balingen scheint die ausgewogene Plauderei nicht ganz gelungen zu sein.









Bernd Gnann schwätzt Schwäbisch, rezitiert, grimassiert und singt, Igor spielt auf dem Knopfakkordeon und singt, Harald Schmidt redet, und redet – Schriftdeutsch. Redet sich aber nicht um Kopf und Kragen oder seine käseweißen Thrombosestrümpfe, die er genüsslich vorführt und dabei so eine Art Stepptanz versucht. Er gibt den Harald Schmidt so wie seit TV-Zuschauer-Gedenken - fast die ganze erste Halbzeit in der gut gefüllten Balinger Stadthalle.