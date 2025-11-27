Kabarett in Balingen: Gezielte Treffer auf die deutsche Volksseele

René Sydow und Christian Miedreich gastieren am Freitag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen im kleinen Saal mit ihrem Kabarett „Männer von Welt“.
Dichter und Denker sind gerade rar in Deutschland, deswegen müssen die Satiriker eingreifen: Und so stürzen sich René Sydow und Christian Miedreich am Freitag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen in ihrem ersten gemeinsamen Kabarett-Programm auf alles Deutsche, überzeichnen und karikieren Politik und Privates, verkörpern deutsche Archetypen und solche, die es werden wollen. Dabei spielen sie sich sowohl albern als auch intelligent durch Land und Leute und wollen treffsichere und scharfe Pointen auf die deutsche Volksseele liefern.