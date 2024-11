1 Dietlinde Ellsässer tritt am Mittwoch in Hauffs Märchenmuseum auf. Foto: Dietlinde Ellsässer

Nach „Ledig in Schwaben“ heißt es im neuen Programm von Dietlinde Ellsässer jetzt: „Ledig für ewig – erotisch, schwäbisch, fesch.“ Damit gastiert sie am Mittwoch, 27. November, ab 19 Uhr in Hauffs Märchenmuseum in Baiersbronn.