Kabarett in Aichhalden

1 Trotz Regen ließ sich das Publikum nicht entmutigen und harrte bis zum Schluss aus. Foto: Herzog

Trotz einstündiger Unterbrechung wegen starker Regengüsse genossen rund 250 Besucher den Kulturabend „Nebba Dussa“ auf dem Hofgelände der Familie Moosmann im Höhenkreuzweg in vollen Zügen.









Link kopiert



Die von Tobias Moosmann zum vierten Mal organisierte Open-Air-Veranstaltung „Kultur Nebba Dussa“ auf seinem Hofareal in Hinteraichhalden startete bereits am Nachmittag und in der Ortsmitte.