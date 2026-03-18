Kabarett im Schramberger Bärensaal: Vom guten Rat zur großen Pointe

Eigene Erlebnisse und echte Geschichten liefern den Stoff: Doris Reichenauer zeigt in Schramberg, wie aus Alltagssituationen humorvolles Kabarett entsteht.
Wenn Doris Reichenauer die Bühne betritt, bleibt der Alltag draußen. Die Kabarettistin, bekannt aus dem Erfolgsduo Dui do on de Sell, ist solo unterwegs – mit ihrem Programm „I moin’s doch bloß gut!“. Am Samstag, 25. April gastiert sie im Schramberger Bärensaal und verspricht einen Abend voller Humor, Herz und schwäbischer Schlagfertigkeit. Mit scharfem Blick für die kleinen Tücken des Lebens verwandelt Reichenauer Alltagsbeobachtungen in großes Kabarett – mal frech, mal charmant, aber immer mit einem Augenzwinkern. Ihr Motto: Humor, der verbindet.