Kabarett im Schramberger Bärensaal: Vom guten Rat zur großen Pointe

Eigene Erlebnisse und echte Geschichten liefern den Stoff: Doris Reichenauer zeigt in Schramberg, wie aus Alltagssituationen humorvolles Kabarett entsteht.

Wenn Doris Reichenauer die Bühne betritt, bleibt der Alltag draußen. Die Kabarettistin, bekannt aus dem Erfolgsduo Dui do on de Sell, ist solo unterwegs – mit ihrem Programm „I moin’s doch bloß gut!“. Am Samstag, 25. April gastiert sie im Schramberger Bärensaal und verspricht einen Abend voller Humor, Herz und schwäbischer Schlagfertigkeit. Mit scharfem Blick für die kleinen Tücken des Lebens verwandelt Reichenauer Alltagsbeobachtungen in großes Kabarett – mal frech, mal charmant, aber immer mit einem Augenzwinkern. Ihr Motto: Humor, der verbindet.

Ihr Programm heißt „I moin’s doch bloß gut!“. Was steckt hinter diesem Titel – und wie viel Doris Reichenauer steckt darin?

Hinter dem Titel steckt die typische Mutter und Ehefrau, die mit teilweise völlig absurden Ratschlägen an die erwachsenen Kinder und ihren Mann zuhause die Welt erklärt. Auch wenn man öfter mal daneben liegt, so meint man es doch immer gut. Es steckt tatsächlich viel Doris im Programm. Mir ist einfach wichtig authentisch zu sein.

Sie beobachten den Alltag sehr genau. Wann merken Sie: Das ist Stoff für die Bühne?

Sofort! Der Alltag liefert mir quasi alle meine Ideen. Eigene chaotische Erlebnisse. Oder oft werden in geselliger Runde persönliche Geschichten erzählt, bei denen es im Hirn sofort rattert. Dann frage ich direkt: Darf ich das auf der Bühne erzählen.

Ihr Humor ist herzlich, aber auch pointiert. Gibt es Themen, an die Sie bewusst nicht herangehen?

Ich meide Politik und Themen die mir zu sehr unter die Gürtellinie gehen. Meine Zuschauer sollen sich amüsieren und auch gerne die Alltagsprobleme für eine gewisse Zeit vergessen.

Viele kennen Sie aus dem Duo Dui do on de Sell. Was ist beim Soloauftritt anders – für Sie und fürs Publikum?

Ich bin im Solo freier. Das erlaubt mir sehr viel Spontanität und Interaktion mit dem Publikum.

Gibt es Momente, in denen Sie das Duo-Feeling vermissen, oder genießen Sie die Freiheit auf der Bühne?

Wir waren ein eingespieltes Team im Duo, dennoch fühle ich mich nun alleine recht wohl auf der Bühne und genieße meine Freiheit über Themen zu sprechen, die mir am Herzen liegen.

Sie stammen aus einer Handwerkerfamilie und haben ursprünglich einen ganz bodenständigen Beruf gelernt. Wie wichtig ist Ihnen dieser Hintergrund heute noch?

Wie sie sagen! Ich bin Bodenständig erzogen und das bin ich heute mehr denn je. Mein Vater hat immer zu mir gesagt. Lerne erst mal was „Gscheits“ weil was man hat, hat man. Diese Erfahrung hilft mir heute sehr und ich bin dankbar darüber.

Schon früh standen Sie auf der Bühne – erst im Theater, später im Kabarett. Wann wussten Sie: Das ist mehr als ein Hobby?

Ich habe schon früh davon geträumt, dass dieses Hobby meine Berufung sein könnte. Allerdings hätte ich im Leben nie gedacht, dass ich tatsächlich davon leben könnte. Erst als die erste Fernsehanfrage kam, und dadurch mehr Interesse an uns, war klar, jetzt will ich nichts anderes mehr machen.

Sie sagen, Sie wollen nicht politisch sein – und trotzdem haben Ihre Programme Tiefgang. Was soll das Publikum mit nehmen?

Viele Frauen kommen anschließend auf mich zu und sagen: Du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Für mich ist das ein großes Kompliment. Mein Publikum sieht Parallelen bei sich zuhause und die selben Problemchen in der Ehe und im Alltag. Männer sprechen mich an mit den Worten: Sag mal, versteckst du dich manchmal heimlich bei uns zuhause.

Sie sprechen offen über das Älterwerden und feiern jede Falte. Ist Humor für Sie auch eine Form von Gelassenheit?

Es bleibt einem fast keine andere Wahl. Alle wollen alt werden aber halt nicht älter aussehen. Ich versuche das tatsächlich mit Humor zu nehmen. Einem Gesicht dass gelebt, genossen und auch gefeiert hat, darf man das auch ansehen. Meine Generation sollte eher dankbar sein dass wir diese Möglichkeiten hatten. Die jungen Leute von heute bekommen deutlich mehr Grenzen gesetzt.

Familie spielt in Ihren Programmen eine große Rolle. Wie reagieren Ihre Angehörigen darauf?

Meine Familie steht voll hinter mir. Sie liefern mit Material und sind stolz auf Mutter. Inzwischen sprechen mich schon Freunde meiner Kinder an und erzählen mir Stories über die ich gerne auf der Bühne erzählen kann.

Sie stehen nicht nur im Ländle, sondern auch in Bayern regelmäßig auf der Bühne. Was glauben Sie: Warum funktioniert Ihr Humor über Landesgrenzen hinweg?

Was ich erfahren durfte ist, dass die Zuschauer meinen Humor gepaart mit meinem schwäbischen Dialekt sehr mögen. Diese Kombi scheint das Rezept zu sein.

Was dürfen die Besucher im Bärensaal konkret erwarten – eher leise Beobachtungen oder laute Lachanfälle?

Ich verspreche: Es darf und wird herzhaft gelacht. Der stille Beobachter wird aber sicherlich auch mit einem Lächeln nach Hause gehen.

Gibt es etwas, worauf Sie sich an diesem Abend besonders freuen?

Auf ein typisches Schramberger Publikum. Das schon in der Vergangenheit immer super gut drauf war.

Und zum Schluss: Was bringt Sie selbst heute noch zuverlässig zum Lachen?

Gute Frage! Aber absoluter Spitzenreiter, der mich aktuell zum Lachen bringt, ist mein dreijähriger Enkel. Unbeschwerte Sprüche aus Kindermund sind wirklich unübertroffen.