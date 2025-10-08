Kabarett im Burghof: Anissa Loucif zwischen Klischee und Kopftuch

Interview: Sie kommt das erste Mal nach Lörrach: Die deutsch-algerische Comedienne Anissa Loucif gastiert mit „Mach nicht so auf teuer“ im Burghof.
Es ist ihr erster Auftritt im Burghof: Am Freitag steht eine ungewöhnliche Frau auf der Bühne – mit Kopftuch. Die Deutsch-Algerierin Anissa Loucif ist Anästhesistin. Und Mutter, sie steht quasi zwischen Narkosespritze und Babyfläschchen. Jetzt will sie mit ihrem ersten Kabarett-Programm die Menschen zum Lachen und Nachdenken bringen. Wir fragten, warum.