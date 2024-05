Wann eröffnen die geplanten Gastro-Betriebe in Villingen?

1 In der alten Stadtapotheke in Villingen soll mit „Varia“ bald wieder Leben einkehren. Foto: Marc Eich

Die Gastro-Landschaft in Villingen soll noch vielfältiger werden. In der Innenstadt ist mit Varia eine Weinbar geplant, zudem soll mit dem K2 ein Café mit abendlichen Barbetrieb eröffnen. Nun gibt es neue Details zu den Zeitplänen der Projekte.









Still geworden war es um die Sanierung der ehemaligen Stadtapotheke in der Rietstraße. Vor einem Jahr hatte Eigentümer Martin Bächle – ein Architekt, der aus Villingen stammt und in Konstanz lebt – bekannt gegeben, dass der altehrwürdigen Immobilie neues Leben eingehaucht werden soll.