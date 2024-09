K-Frage entschieden?: Merz und Söder laden zu Pressekonferenz ein

1 Sie wollen die K-Frage entscheiden: Friedrich Merz und Markus Söder. Nun laden sie zu einer Pressekonferenz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin/München - Nach dem Verzicht von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf die Kanzlerkandidatur der Union laden der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder nun zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin ein. Diese soll am Dienstagmittag um 12.00 Uhr in der Bayerischen Vertretung stattfinden, wie die CSU-Landesgruppe am Morgen mitteilte. Es wird erwartet, dass sie dort die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur verkünden.