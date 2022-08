1 Bis zum Wochenende müssen die Bauarbeiten beendet sein, denn dann rollt die Deutschland-Tour über die umgestaltete Kreisstraße nach Wittlensweiler. Foto: Sannert

Während es derzeit bei vielen Bauprojekten nur zögerlich vorangeht, wird am Ortseingang von Wittlensweiler mit Volldampf an der Querungshilfe über die K 4741 gearbeitet, denn hier führt am Sonntag die Deutschland-Tour durch. Bis dahin muss alles fertig sein.















Link kopiert

Freudenstadt-Wittlensweiler - Der Fuß- und Radweg zwischen Freudenstadt und Wittlensweiler wird rege genutzt – auch von Mitarbeitern der Firmen im Gewerbegebiet Wittlensweiler.

Um allen Nutzern einen sicheren Übergang über die Kreisstraße zu ermöglichen lag es nahe, eine Verbindung zwischen dem Radweg von Freudenstadt kommend zur Carl-Zeiss-Straße im Gewerbegebiet zu schaffen.

Verkehr konnte jeweils nur auf einer Fahrspur rollen

Mit der Planung beauftragte der Landkreis Freudenstadt als Bauherr der Maßnahme ein Ingenieurbüro. Von Anfang an sei klar gewesen, so Eugen Rebstock, Sachgebietsleiter Betrieb und Unterhaltung, Anbaurecht beim Straßenbauamt des Landratsamtes Freudenstadt, dass die Baumaßnahme in den Sommerferien erledigt werden müsse – wegen des geringeren Verkehrsaufkommens und des fehlenden Schulbusverkehrs. Denn während des Einbaus der Querungshilfe in der Fahrbahnmitte, konnte der Verkehr jeweils nur auf einer Fahrspur rollen. Eine Ampelanlage wurde deshalb installiert.

Bereits in der Planungsphase sei aber auch klar gewesen, dass die Route der Deutschland-Tour am Sonntag, 28. August, von Freudenstadt kommend über die Kreisstraße nach Wittlensweiler und weiter nach Grüntal und Musbach führen wird. Deshalb sei der Fertigstellungstermin für das Teilstück an der Ortseinfahrt fix gewesen, so Rebstock, der sich freut, dass die Bauarbeiten im vorgegebenen Zeitplan erfolgt sind und der Verkehr am Wochenende wieder ungehindert rollen kann.

Für die Maßnahme wurden 110.000 Euro veranschlagt

Um in der Fahrbahnmitte der Kirchstraße, wie die K 4741 eigentlich heißt, eine Verkehrsinsel installieren zu können, musste die Fahrbahn zunächst entsprechend aufgeweitet und teils sogar verlegt werden. Auch den vorhandenen Fuß- und Radweg galt es an die Planung anzupassen.

Insgesamt wurden für die Maßnahme 110.000 Euro veranschlagt. 75 Prozent der Kosten schießt das Land Baden-Württemberg aus seinem Radwegförderprogramm zu.