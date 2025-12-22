JVA Rottweil: Hinter Gittern statt bei der Familie – so läuft Weihnachten im Gefängnis ab

Auf Weihnachten im Kreis der Familie müssen die Insassen der JVA Rottweil verzichten. Worüber sich die Häftlinge dennoch freuen, und wie sie die Feiertage verbringen.
Gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum sitzen, Geschenke auspacken, ein Festmahl im Kreis der Liebsten genießen und schöne Stunden miteinander verbringen: Auf diese Erlebnisse müssen die Insassen der JVA Rottweil verzichten. Wie läuft das Weihnachtsfest hinter Gittern ab? Was ist erlaubt, was verboten? Und wie geht man im Gefängnis mit den Themen Einsamkeit und Trauer um? Wir haben nachgefragt.