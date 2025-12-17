JVA Rottenburg: Warum Weihnachten auch im Gefängnis eine besondere Zeit ist

An Weihnachten kehrt auch im Gefängnis Stille ein. Die Arbeit ruht, eine nachdenkliche Atmosphäre breitet sich aus. Doch viele Gefangene erleben auch schöne Gemeinschaft.
Matthias Weckerle, Leiter der Justizvollzugsanstalt Rottenburg, hat mit langjährigen Häftlingen eines gemeinsam: Er ist an Heiligabend im Gefängnis – und zwar jedes Jahr. Allerdings: Er verbringt an dem Feiertag freiwillig ein paar Stunden hinter den Gefängnismauern. Denn Weihnachten ist auch im Gefängnis eine besondere Zeit. „Ich selbst muss an den Feiertagen glücklicherweise nicht arbeiten, bin aber am Heiligabend immer in der Anstalt und kann meistens auch mindestens bei einem der Gottesdienste dabei sein“, sagt er.