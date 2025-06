JVA Rottenburg: Vater möchte Sohn mit Taschentuch-Trick helfen

1 Ein 70-Jähriger schmuggelte Drogen in die JVA Rottenburg. Foto: Daniel Begemann Er sieht seinen Sohn in der JVA Rottenburg leiden und entwickelt selbst kriminelle Energie: Ein 70-Jähriger steht jetzt wegen Tablettenschmuggels vor Gericht.







„Es stimmt, ich bin schuldig“, sagt der 70-jährige Mann am Amtsgericht Rottenburg. Warum er im November vergangenen Jahres vier Subutex-Tabletten in einem Taschentuch eingewickelt in das Gefängnis in Rottenburg geschmuggelt hat, wisse er heute nicht mehr. Subutex fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Das Schmerzmittel kommt normalerweise in der Substitutionsbehandlung von Opiatsüchtigen als Alternative zur Methadonsubstitution zum Einsatz.