JVA Rottenburg: Schmuggel von Cannabis ins Gefängnis nimmt spürbar zu

Das Cannabisgesetz gilt auch in Gefängnissen – theoretisch. Drogen konsumieren dürfen Häftlinge nicht. Doch die Legalisierung macht vor Gefängnismauern keinen Halt.
Die Masche, um Drogen in die Rottenburger JVA zu schmuggeln, ist oft dieselbe: Es wird ein Termin mit einem Häftling im Besuchsraum der Vollzugsanstalt vereinbart. Dort übergibt der Besucher dann beispielsweise eine Portion Haschisch – der Häftling versteckt die Drogen anschließend in der Unterhose. Meist gab es zuvor Telefonate zwischen Häftling und Besucher. Doch immer wieder fliegt ein Schmuggelversuch auf.